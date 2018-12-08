دي يونج في طريقه إلى سان جيرمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدثت صحيفة ذي تليجراف الهولندية أمس، عن توصل ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وإياكس أمستردام الهولندي إلى اتفاق «على اقتراب» انتقال لاعب وسط الثاني فرانكي دي يونج إلى صفوف الأول في فترة الانتقالات الصيفية لقاء 75 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن دي يونغ، 21 عاماً، شارف على مغادرة إياكس والانتقال إلى باريس سان جيرمان، كاشفة عن اجتماع حاسم بين ممثلي اللاعب الهولندي ووفد من النادي الفرنسي خلال الأسبوع.

وأشارت إلى أن اللقاء عقد الخميس وضم عن الجانب الفرنسي اللاعب البرازيلي السابق ماكسويل والمدير الرياضي البرتغالي أنتيرو هنريكي اللذين لم ينزعجا من قيمة الصفقة بحضور وكيل اللاعب علي دروسون ثم مسؤولين في إياكس.

وفي حال إتمام صفقة انتقال الناشئ الهولندي الذي خاض خمس مباريات دولية مع منتخب بلاده، فستكون «الأغلى في تاريخ الدوري الهولندي»، بحسب الصحيفة.

وأكد نادي إياكس للصحيفة وجود محادثات مع باريس سان جيرمان في شأن انتقال لاعبه «من دون الوصول إلى اتفاق حاسم».