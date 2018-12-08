سباق ياس للاسطبلات الخاصة للقدرة في الوثبة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة صباح اليوم سباق كأس ياس لملاك الاسطبلات الخاصة المكون من 4 مراحل، لمسافة 100كلم بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية الاتحاد الدولي.

ويقام السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، ويشرف على تنظيمه نادي أبوظبي للفروسية بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبالتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة. وأعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة عن تقديم 4 سيارات دفع رباعي لأصحاب المراكز الأولى، وأكدت إكمال كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم السباق وتقسيمه إلى 4 مراحل، الأولى لمسافة 40 كلم والثانية لمسافة 25 كلم، أما المرحلة الثالثة فتبلغ مسافتها 19كلم والرابعة والأخيرة لمسافة 16 كلم.

وأيضاً تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة سباق 80 كلم «تأهيلياً»، وسيكون هذا السباق في وقت متزامن مع سباق كأس ياس لملاك الاسطبلات الخاصة.

وأكد عدنان سلطان مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أن تنظيم السباقات يأتي ليؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرياضة فروسية الإمارات، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي شهدته رياضة سباقات القدرة في الدولة من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية، ومستوى الأداء العالي الذي وصلته فروسية الإمارات من خلال المشاركة في منافسات هذه الرياضة النبيلة، رياضة الآباء والأجداد على المستوى العالمي.

وأكد النعيمي اكتمال الاستعدادات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لتنظيم السباقات الثلاثة، وتم تجهيز محاور كل سباق وتحديد ألوانها لتسهيل مهمة الفرسان والفارسات المشاركين.