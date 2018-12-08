قمة استثنائية بين سيتي وتشيلسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعول ليفربول الوصيف على تشيلسي الجريح لعرقلة قطار مانشستر سيتي المتصدر المنطلق بسرعة، اليوم السبت في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحلم ليفربول بإنزال سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا عن الصدارة، بحال فوزه اليوم على مضيفه بورنموث في افتتاح المرحلة، وسقوط «سيتيزنس» أمام تشيلسي المتعثر والمتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب.

ولم يخسر تشيلسي في أول 12 مباراة في الدوري، وبقي على مسافة قريبة جداً من الثنائي مانشستر سيتي وليفربول، في ظل تألق نجمه البلجيكي أدين هازار.

لكن بحال خسارته أمام سيتي اليوم السبت على ملعبه «ستامفورد بريدج» في غرب العاصمة لندن، سيغرق أكثر على بعد 13 نقطة من حامل اللقب، ما يعني أن خسارته الثالثة في أربع مباريات قد تبعده منطقياً عن المنافسة على اللقب.

وقال الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي «سيتي أفضل فريق في أوروبا، وربما الأفضل في العالم، مانشستر سيتي ضمن فئة مختلفة، يجب أن نلعب ونقاتل كي نكون بين الأربعة الأوائل».

وتتجه الأنظار مجدداً الى مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي لم يفز في آخر أربع مباريات ما أرجعه إلى المركز الثامن في الترتيب بفارق 18 نقطة عن جاره سيتي، ويستقبل «الشياطين الحمر» على ملعبهم فولهام الأخير.

أما توتنهام الثالث والذي لم يتعادل بعد في 15 مباراة، فيحل على ليستر سيتي، ويأمل أرسنال الخامس في العودة إلى مسلسل الانتصارات عندما يستقبل هادرسفيلد المتواضع.