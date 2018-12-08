منتخبات الجولف إلى عُمان للمشاركة في البطولة الخليجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوجه صباح اليوم منتخبات الجولف الإماراتية إلى سلطنة عُمان للمشاركة في البطولة الخليجية للجولف التي تشهد مشاركة جميع دول الخليج، حيث يتنافس في هذا العرس الخليجي أكثر من 65 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات الرجال والشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة والفتيات.

ويرأس وفد الإمارات خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات ومعه المدرب التونسي سمير الولاني و13 لاعباً، حيث يمثل منتخب الرجال كل من خالد يوسف وأحمد سكيك وسيف ثابت وداود جفال، ويمثل منتخب الشباب كل من محمد الهاجري وراشد العمادي وراشد القبيسي، ويتكون منتخب الناشئين من اللاعبين عبيد الحلو والشقيقين سلطان وراشد عصام الجسمي، ويمثل منتخب الفتيات كل من اللاعبات ريما الحلو وحمدة الشامسي وعلياء العمادي. وثمن خالد مبارك الشامسي التزام وجدية جميع لاعبي منتخباتنا خلال مراحل الإعداد، وأشار الشامسي إلى الجاهزية الكاملة لمنتخبات الإمارات.وأكد الشامسي أن منتخبات الإمارات ليست بغريبة عن منصات التتويج وسبق أن حصدت العديد من البطولات بل سيطرت خلال الموسمين السابقين على بطولات الفتيات، هذا إلى جانب تحقيق العديد من الألقاب بمختلف الفئات العمرية، وأشار الشامسي إلى التطور الملحوظ لفريق الرجال من خلال التواجد في البطولات العربية.