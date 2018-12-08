شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والجزيرة فى الجولة الـ12 بدورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره المنصورة بنتيجة 67 /7، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 . وشهدت هذه الجولة فوز كل 6 أكتوبر على أصحاب الجياد بنتيجة 22 /11، والزهور على هليوليدو 31 /28 . كما شهدت نفس الجولة فوز كل من الجزيرة على سموحة 35 /30، والطيران على المعادى 28 /27، والنصر على مدينة نصر 26 /21.

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