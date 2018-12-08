شكرا لقرائتكم خبر عن 4 منافذ لبيع تذاكر موقعة الإسماعيلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى الرجاء موعد طرح تذاكر مباراة فريقه أمام الإسماعيلى، فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وسيقوم مسئولو النادى المغربى بطرح التذاكر بداية من غد الأحد حتى يوم اللقاء، على أن يتم بيعها فى أربع منافذ مختلفة، وهم ملاعب الوازيس وتيسيما والصحور السوداء ومحمد الخامس.

وحددت إدارة النادى أسعار تذاكر المباراة، حيث ستكون ثمن المقصورة الرئيسية بمبلغ 570 جنيها مصريا، والمقصورة الأمامية بملبغ 200 جنيه، ومدرجات الدرجة الثالثة بمبلغ 100 جنيه.