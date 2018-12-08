شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مكافآت بين الرئيس وأمين الصندوق فى نادى بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد نادى بلدية المحلة أزمة فى صرف مكافآت فريق الكرة بالنادى، وذلك بعدما رفض المحاسب مصطفى السامولى رئيس النادى التوقيع على الشيكات الخاصة بمكافآت فوز الفريق على دمنهور والمنصورة بدورى القسم الثانى.



وجاء رفض السامولى لاعتماد الشيكات الخاصة بالمكافآت بسبب وجود خلافات بينه وبين أعضاء المجلس، وذلك منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الإدارة والتى تمت خلالها الموافقة على عدد من القرارات التى اعترض عليها رئيس النادى خلال الجلسة .



من جانبه أكد مصطفى الشامى، أمين صندوق نادى البلدية، أن الفريق قادر على الصعود للدورى الممتاز على الرغم من المكائد والصعوبات التى يعانى منها فريق الكرة خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدا أن مكافآت الفوز سيتم صرفها قبل مباراة الديربى من خزينة النادى بالشكل الذى يضمن استمرار الفريق فى المنافسة على الصعود للدورى الممتاز.