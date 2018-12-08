شكرا لقرائتكم خبر عن الماديات عقبة أمام الأهلى فى التعاقد مع فيريرا ودونجا ودياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجد مسئولو النادى الأهلى صعوبة فى التعاقد مع عدد من المدربين لكى يخلف أحدهم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق، الذى تقدم باستقالته على خلفية تراجع النتائج.

وحاول الأهلى استقدام اكثر من مدرب عالمى أصحاب السير الذاتية الجيدة، إلا أن عائق المادة يحول دون التعاقد مع أحدهم حتى هذه اللحظة.

ويأتى فى مقدمة هؤلاء البرتغالى جوزفالدو فيريرا المدير الفنى للسد القطرى الذى طلب الحصول على 150 ألف دولار شهريا، ورامون دياز الذى اشترط الحصول على 180 ألف دولار شهريا، بخلاف رواتب جهازه المعاون، وكذلك البرازيلى دونجا الذى طلب الحصول على 160 ألف دولار شهريا.

ويعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة حاسمة مع محمود الخطيب رئيس النادى، حاليا، لمناقشة السير الذتية المتاحة قبل الإعلان عن خليفة كارتيرون خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن أبرز المطروحين الثعلب البرتغالى مانويل جوزيه والفرنسى ديسابر وغيرهما من الذين تم طرح أسمائهم فى الساعات الأخيرة من قبل عدد من الوسطاء.