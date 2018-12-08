شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يهنئ منتخب الشاطئية بالفوز على المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تهنئة خالد لطيف عضو الجيلاية والمشرف على الكرة الشاطئية، بفوز الفراعنة اليوم على المغرب بنتيجة 6/1 فى الجولة الأولى لبطولة أفريقيا المقامة فى شرم الشيخ.
وأشاد أبو ريدة، خلال اتصال بينه وبين لطيف، بمستوى منتخب مصر فى المباراة والروح العالية للاعبين، وطالب بمزيد من الانتصارات الفترة المقبلة .
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