شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يهنئ منتخب الشاطئية بالفوز على المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تهنئة خالد لطيف عضو الجيلاية والمشرف على الكرة الشاطئية، بفوز الفراعنة اليوم على المغرب بنتيجة 6/1 فى الجولة الأولى لبطولة أفريقيا المقامة فى شرم الشيخ.

وأشاد أبو ريدة، خلال اتصال بينه وبين لطيف، بمستوى منتخب مصر فى المباراة والروح العالية للاعبين، وطالب بمزيد من الانتصارات الفترة المقبلة .