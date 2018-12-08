شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تؤازر كريم عبدالجواد أمام طارق مؤمن بنصف نهائى بلاك بول للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير النادى الأهلى على مؤازرة كريم عبد الجواد، لاعب القلعة الحمراء للاسكواش المصنف التاسع عالميا، فى مباراته بنصف نهائى بطولة بلاك بول، والتى تجمعه بمواطنه طارق مؤمن المصنف الرابع عالميا.

وحجز على فرج لاعب، وادى دجلة المصنف الثانى عالميا، المقعد الأول فى المباراة النهائية لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش بعد تغلبه على منافسه النيوزيلاندى بول كول بثلاثة أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت دقيقة 47 دقيقة . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4، 11-4، 13-11

وتعد البطولة، التى يستضيفها نادى بلاك بول بالتجمع الخامس، واحدة من أكبر 7 بطولات فى العالم ويتم تصنيفها ضمن فئة البطولات البلاتينيوم، حيث تقدر قيمة جوائزها المالية 180 ألف دولار.