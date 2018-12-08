شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 12 / 2018 العديد من الأخبار المهمة أبرزها الأهلى يضم أحمد حمودى ويستبعد أزارو وكوليبالى من مواجهة الطلائع. الأهلى يضم أحمد حمودى ويستبعد أزارو وكوليبالى من مواجهة الطلائع اتحاد الكرة يرفض معاملة لاعبى شمال أفريقيا كمحليين بسبب المنتخبات لماذا استبعد الأهلى أزارو وكوليبالى من مواجهة الطلائع؟ مران الأهلى.. يوسف يجتمع بميدو.. تأهيل الشناوى ومعلول ومشاركة الحاوى جروس يكشف أخطاء الزمالك وما حدث بعد الخروج العربى للانتصار على المصرى الزمالك يصرف مكافأة فورية للناشئين بعد الفوز على الأهلى بثلاثية شاهد فريق الإسماعيلى فى فندق الإقامة بالمغرب قبل مواجهة الرجاء وزير الرياضة يناقش استعدادات الوزارة لماراثون زايد الخيرى وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الدولية للجمباز الإيقاعى خالد قمر: سأعتزل بالاتحاد السكندرى.. وتصريحات الـ100 مليون جنيه "شو إعلامى"

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