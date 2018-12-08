شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب زيادة مدة استعارة رمضان صبحى من هيدرسيفيلد لموسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسئولو الأهلى فى زيادة مدة استعارة رمضان صبحى، نجم منتخبنا الوطنى ونادى هيدرسيفيلد الإنجليزى، لتصل المدة لموسم ونصف بدلاً من 6 أشهر فقط، وسافر نادر شوقى وكيل اللاعب للندن خلال الساعات الماضية لإتمام الاتفاق بشكل رسمى مع إدارة هيدرسيفيلد بخصوص الصفقة. فى الوقت الذى يُفضل اللاعب الدولى العودة للأهلى فى الوقت الحالى رغم تلقيه عرضاً مغرياً من الدورى الفرنسى خلال الساعات الماضية، إلا أن رمضان أبلغ إدارة ناديه أن رغبته الأولى فى الوقت الحالى هى العودة للأهلى الذى يحتاج لجهود أبنائه.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب زيادة مدة استعارة رمضان صبحى من هيدرسيفيلد لموسم ونصف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .