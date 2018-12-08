شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يشكر رئيس الزمالك ومصطفى يونس بسبب الأهلى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، الشكر لرئيس نادى الزمالك ومصطفى يونس المدير الفنى للمصرى، بعد الموافقة على تعديل مواعيد مبارياتهما فى الكونفدرالية.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلى أمام وجيما أبا جيفارا بطل إثيوبيا يوم الجمعة، وهو نفس الموعد الذى حدده الزمالك لمباراته أمام القطن التشادي قبل أن يتم تعديل الموعد ليقام السبت لإذاعة المباراتين ونقلهما تليفزيونياً.

كما وافق مصطفى يونس، المدير الفنى للمصرى، على تعديل موعد مباراته وتقديمها 3 ساعات ليقام فى الرابعة عصر السبت أمام ساليتاس إف سى البوركينابي ضمن ذهاب دور الـ32 بدلاً من السابعة، وهو الموعد الجديد لمباراة الزمالك.