شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العقبى يطلب تدعيم دمنهور بـ8 صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى العقبى، المدير الفنى لفريق دمنهور، ضرورة التعاقد مع 8 لاعبين جدد مميزين فى مراكز صانع الألعاب وظهير أيسر وظهير أيمن ولاعب وسط مدافع ولاعب وسط مهاجم ووحارس مرمى واثنين مهاجمين مميزين لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لسد المراكز الشاغرة، وحتى يكون جاهزا بالشكل الأمثل لخوض مباريات الدور الثانى، ويكون قادرا على الاستمرار بقوة فى المنافسة على احتلال قمة المجموعة الثالثة، وتحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة.

من جانبه طلب العقبى التكاتف والمساندة من الجميع داخل محافظة البحيرة من أجل استمرار الفريق فى المنافسة بقوة على الصعود، مؤكدا أن أمنية حياته الشخصية هى عودة دمنهورإلى دورى الأضواء والشهرة من جديد.