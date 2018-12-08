شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرازق: مجموعة مصر فى الكرة الشاطئية نارية.. ومواجهة مدغشقر أصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد عبد الرازق المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، الشكر للاعبيه بعد الفوز الكبير الذى تحقق اليوم أمام المغرب بنتيجة 6/ 1، فى الجولة الأولى للفريقين ببطولة أمم أفريقيا.

وقال عبد الرازق إن المنتخب المغربى ند قوى ويمتلك لاعبين مميزين، لكن المنتخب الوطنى نجح فى التعامل معهم حتى تحقق الهدف وهو الفوز، مؤكداً أن مجموعة مصر قوية للغاية حيث تضم منتخب مدغشقر بطل نسخة 2015، وكوت ديفوار والمغرب وكلها منتخبات أقوي من المجموعة الثانية، مشيرا إلى أنه سيغلق صفحة الفوز اليوم ويركز من الغد فى مواجهة مدغشقر بعد غد الاثنين.

ووجه عبد الرازق الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة بعد الفوز اليوم بسداسية على المغرب فى افتتاح مشوار الفراعنة بأمم أفريقيا المقامة حاليا بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن أبو ريدة كان قلقا قبل اللقاء نظرا لقوة الفريق المغربى.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر أيضاً إلى خالد لطيف المشرف على الكرة الشاطئية لتواجده المستمر مع الفريق وتذليل أى عقبات تواجه الفريق.