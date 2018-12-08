كانتي يحرز أول هدف لـ تشيلسي في شباك مانشستر سيتي منذ 612 يوما

أحمد هاني

نجح فريق تشيلسي في كسر صيامه التهديفي علي غريمه مانشستر سيتي لأول مرة منذ 612 يوما منذ آخر هدف سجله البلوز في فى 5 أبريل من عام 2017.

كانتي كان السبب في هز شباك السيتي بعد تمريرة من هازارد في المباراة التي تجمع الفرقين حاليًا علي ملعب " ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وفشل تشيلسى فى تسجيل أى هدف ضد المان سيتي فى المواجهات الثلاث الأخيرة التى أقيمت بينهما فى البريميرليج والدرع الخيرية، حيث خسرها جميعا بهدف دون مقابل "مرتين"، وثنائية نظيفة.

ويأتي فريق مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة خلف...