أنشيلوتي يتحدث عن ثلاثية صلاح قبل مواجهة الحسم بين ليفربول ونابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

تحدث المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، عن تألق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.

وتم توجيه سؤال للمدرب المخضرم مساء السبت عن تسجيل صلاح لهاتريك ليرد ضاحكًا: "نتمنى أن يكون قد قدم كل ما لديه في مباراة الدوري لكي يحضر أمامنا بدون أي طاقة."

وأكمل أنشيلوتي تصريحات قائلا: "لدي ذكريات جيدة في إنجلترا، هناك فزت بالدوري رفقة تشيلسي."

وسيحل فريق نابولي ضيفًا على ليفربول يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل ثلاثة أهداف في رباعية فريقه أمام بورنموث، وذلك ضمن الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي، ليرفع النجم المصري رصيده من الأهداف إلى الرقم 10 ليكون في صدارة هدافي البريميرليج رفقة الجابوني أوباميانج لاعب آرسنال.

ويحتل نابولي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ومن خلفه يأتي باريس سان جيرمان برصيد 8 نقاط ثم رفاق محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويحتل النجم الأحمر المركز الأخير برصيد 4 نقاط