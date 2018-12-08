طاقم تحكيم عماني لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ): قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، اسناد إدارة مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب للحكم العماني أحمد أبو بكر سعيد. وسيقام هذا اللقاء مساء الثلاثاء المقبل على ملعب محمد الخامس لتحديد آخر المتأهلين لدور الثمانية بالبطولة. وسيعاونه خلال هذه المباراة مواطنوه أبو بكر العمرى مساعد أول وراشد الغيني مساعد ثان وعمر اليعفوبي حكما رابعا. في حين سيراقب اللقاء أحمد امبيريك من موريتانيا، على أن يتولى السعودي خليل جلال مراقبة الحكام والجزائري رشيد مجيبة المنسق العام للمباراة.

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