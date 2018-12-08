حزن عشاق الفانتازي.. 20 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من هاتريك صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

فجّر الهاتريك الذي سجله الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول موجة كبيرة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيادة الريدز لاكتساح بورنموث برباعية نظيفة في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وسخر رواد الإنترنت من تألق صلاح في هذه المباراة، خاصةً بعدما قام عدد كبير من عشاق لعبة "فانتازي بريميرليج" ببيعه وسحب "شارة الكابتن" -التي تضاعف عدد النقاط- من اللاعب خلال الجولة الجارية.

ونجح صلاح في الارتقاء إلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال برصيد 10 أهداف لكل منهما، ويليهما الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام برصيد تسعة أهداف.

ورفض صاحب الـ26 عامًا الحصول على الجائزة الخاصة برجل المباراة من لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ميلنر، وتنازل عنها لزميله في الفريق الذي لعب المباراة رقم 500 في مسيرته خلال الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول حاليًا لمواجهة مرتقبة أمام نابولي على ملعب آنفيلد معقل الريدز يوم الثلاثاء المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي يتطلع خلالها رفاق صلاح للفوز من أجل التأهل.