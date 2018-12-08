جروس: سعيد بصدارة الدوري.. وهناك أخطاء سنعالجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على المصري بهدفين دون رد في بطولة الدوري المصري يوم الخميس الماضي.
وقال جروس، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك السبت: "كان من المهم تخطي عقبة المصري بعد الخروج من البطولة العربية، وكان من المهم تعزيز صدارة الدوري".
وأضاف: "الفريق قدم أداءً طيبًا خلال اللقاء، وتحديدا في الشوط الأول، وكان هناك بعض الأخطاء في الشوط الثاني سنعالجها في الفترة المقبلة".
وأتم قائلا: "دور الجهاز الفني هو تهيئة اللاعبين نفسيًا بعد الخروج من البطولة العربية، وقمنا بتجهيزهم بشكل مناسب والتأكيد على ضرورة التركيز في الدوري والبطولة الإفريقية وكأس مصر".
ويستعد الزمالك، الذي يتصدر الدوري حاليًا، لمواجهة القطن التشادي يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد (2018-2019).
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