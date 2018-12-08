بالفيديو.. ليفربول في الصدارة.. تشيلسي يلحق الهزيمة الأولى بالسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على ملعبه ستامفورد بريدج بهدفين دون رد أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جاءت ضمن قمة الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سقوط مانشستر سيتي الأول في الدوري أعطى الصدارة لصالح ليفربول بفارق نقطة عن السيتيزنز، في المقابل قفز تشيلسي للمركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وكان ليفربول افتتح مباريات الجولة بالفوز على بورنموث بأربعة أهداف دون رد في لقاء شهد تألق النجم المصري محمد صلاح بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"

وبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من: كيبا - أزبيليكويتا - روديجر - دافيد لويز - ألونسو - جورجينيو - كانتي - كوفاسيتش - ويليان - هازارد - بيدرو.

بينما بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من: إيدرسون - والكر - ستونز - لابورتي - ديلف - فيرناندينو - دافيد سيلفا - رياض محرز - ليروي ساني - برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج.

تفاصيل المباراة

بدأ مانشستر سيتي أولى تهديداته بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة حيث كاد ساني يسجل هدف السيتي الأول بعدما تسلم كرة من داخل منطقة جزاء تشيلسي لكن الفرصة لم تكتمل الفرصة بعدما ارتكب مخالفة ضد دافيد لويز.

وعاد ساني للظهور في الدقيقة 31 بعدما مرر كرة للبرتغالي برناردو سيلفا لكن روديرجر مدافع تشيلسي يتدخل ويبعد الكرة من منطقة جزاء فريقه.

شهدت الدقيقة 45 تسجيل كانتي هدف تشيلسي الأول بعد تمريرة رائعة من نجم البلوز هازارد الذي تواجد في منطقة الجزاء ليمرر الكرة لكانتي الذي يسدد كرة قوية محرزًا هدف تشيلسي الأول.

وبعد مرور ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني من المباراة كاد ويليان يسجل الهدف الثاني لتشيلسي من كرة حرة مباشرة لكن إيدرسون حارس السيتي يتألق ويبعد الكرة.

وعاد ويليان ليهدد مرمى السيتي في الدقيقة 51 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصل ضعيفة لحارس السيتي إيدرسون.

وسدد والكر في الدقيقة 56 كرة قوية بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة لكن كيبا حارس تشيلسي يتألق ويبعدها ويحولها كانتي لركنية.

وحاول بيدرو اللجوء لسلاح التسديد أملاً في تعزيز النتيجة لصالح تشيلسي حيث سدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62 لكن تصل الكرة سهلة لحارس السيتي.

وفي الدقيقة 78، نجح ديفيد لويز مدافع تشيلسي في تسجيل هدف البلوز الثاني برأسية رائعة بعد عرضية رائعة من هازارد.