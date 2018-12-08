شكرا لقرائتكم سواريز وميسى يتصدران تشكيل برشلونة لمواجهة إسبانيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة مضيفه إسبانيول، فى ديربى كتالونيا المقرر إقامته فى العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، السبت، على ملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويغيب عن البارسا فى لقاء اليوم للإصابة، كل من صامويل أومتيتى، آرثر ميلو، ومالكوم.

وعاد للمشاركة فى لقاء اليوم الأوروجويانى لويس سواريز بعد شفائه من الإصابة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 28 نقطة، بينما يأتى إسبانيول فى المركزالثامن برصيد 21 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة، كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - جوردى ألبا

خط الوسط: بوسكيتش - فيدال - راكيتيتش

خط الهجوم: ديمبلى - ميسى - سواريز