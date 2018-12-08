الأهلى يهزم الزمالك 59 / 42 ويصعد لنصف نهائى دورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق مرتبط رجال سلة الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 59 / 42، فى إياب قبل نهائى دورى المرتبط، وبذلك تأهل فريق الأهلى رجال إلى نصف نهائي البطولة. وينص نظام البطولة أنه حال فوز فريق المرتبط بلقائي الذهاب والعودة يصعد فريق الرجال إلى قبل نهائى المنافسات.. يذكر أن فريق مرتبط الأهلى تغلب أمس فى مباراة الذهاب على الفريق الأبيض.

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