شكرا لقرائتكم خبر عن لوك إيميل يختار 18 لاعبا من الطلائع لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة الأهلى فى السابعة مساء غد الأحد باستاد السلام، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر.

وضمت القائمة كلا من: محمد بسام ومحمد شعبان وأحمد سامى وعلى الفيل وخالد سطوحى وأبو المجد بوشا، وعاصم صلاح وإسلام سرى ومؤمن إبراهيم وحسن ماوندا، وأحمد كابوريا وأحمد سمير وعمورى، وحسن يوسف ومصطفى محمد واحمد جعفر وفرانك ستيفن ومحمد رزق.

ويحتل الأهلى حالياً المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف وما زالت لديه 7 مباريات مؤجلة، فى المقابل يقدم طلائع الجيش مستويات طيبة فى الدورى هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة حقق خلالها 4 انتصارات بينما تلقى 5 هزائم، وكان التعادل حاضراً فى 6 مواجهات، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة.