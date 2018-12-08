خاص .. «كريم أوسكار» يوقع لـ «بيراميدز»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

كريم أوسكار هو أحدث الأسماء التي إنضمت مؤخراً لكتيبة بيراميدز .

بعد رحلة بدأت في النصر ثم طلائع الجيش والذي لعب له أوسكار لمدة 3 سنوات وحقق معه نتائج مبهرة .

إنتقل بعدها لصفوف نادي سكر الحوامدية ومنه إلى بورتو، ثم قرر كريم أن يرتدي الفانلة البيضاء حيث ظل في فترة إعداد في الزمالك مع كابتن أسامة حسن ليتوج مجهوده بالتوقيع لبيراميدز .



وقال كريم في تصريحات خاصة لـ "الموجز" أنه سعيد جدا بإنضمامه لفريق بيراميدز ويتمنى أن يكون عند حسن ظن إدارة النادي .

وأضاف كريم أوسكار أنه يضع نصب عينيه المكانة التي حققها نجم مصرونادي ليفربول محمد صلاح حيث يتمنى الإحتراف في أحد أندية الدوري الإنجليزي .