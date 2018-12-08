بايرن ميونخ يستهدف صفقة مدوية من ريال مدريد

يخطط بايرن ميونخ للتعاقد مع نجم موهوب يحمل قميص ريال مدريد منذ سنوات، من أجل ضخ دماء جديدة في الفريق البافاري.

وذكر موقع صحيفة "سبورت بيلد" أن بايرن يسعى للظفر بخدمات نجم ريال مدريد فرانسيسكو رومان ألاركون سواريز، المعروف بـ"إيسكو".

وأضاف الموقع الألماني أن النادي البافاري يعتزم استغلال الوضع الذي يمر به إيسكو مع "الأبيض الملكي" من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق الألماني العملاق.

وتابع أن إيسكو يُثير اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار قطبي مانشستر السيتي واليونايتد، فضلاً عن يوفنتوس الإيطالي، وأردف أن بايرن ميونخ هو الأكثر جدية في التعاقد مع الدولي الإسباني الموهوب.

وتابع نفس المصدر أن إيسكو سيكون ضمن قائمة من اللاعبين، الذين يسعى بايرن ميونخ للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يطمح النادي البافاري لتجديد دماء الفريق من خلال إبرام صفقات كروية كبيرة.

وأوضح أن إيسكو سيحل ربما مكان خاميس رودريجيز، الذي سيغادر الفريق البافاري بنسبة كبيرة، وأضاف أنه رغم الشرط الجزائي الكبير في عقد إيسكو (700 مليون يورو)، فإن "الميرنجي" سيسمح برحيل إيسكو عن الفريق بمبلغ أقل.

من جهة أخرى، يُعاني إيسكو هذا الموسم من قلة المشاركة مع ريال مدريد، إذ جلس الموهوب الإسباني في أكثر من مرة على مقاعد البدلاء. كما أن علاقته مع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري ليست على أحسن ما يرام.

يُشار إلى أن إيسكو (26 عاماً) يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022، بينما تبلغ القيمة المالية للدولي الإسباني حالياً حوالي 150 مليون يورو.