البطولة الخليجية للجولف تنطلق غدًا في عمان

تُفتتح عصر غد الأحد، بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في عمان، بنادي غلا.

وسيقام حفل الافتتاح، تحت رعاية محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز العماني.

وستبدأ الجولة الأولى من البطولة، بعد غد الاثنين، فيما ستختتم المنافسات الخميس المقبل، بإقامة الجولة الرابعة، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وسيعقد صباح غد الأحد، الاجتماع الفني للبطولة، بحضور عادل الفياض، الأمين العام للجنة التنظيمية الخليجية للجولف، وممثلي الوفود المشاركة.

كما سيتم توزيع اللاعبين على مجموعات، كل مجموعة تتكون من أربعة لاعبين، من دول مختلفة، لاكتساب الخبرات والمهارات الفنية فيما بينهم.