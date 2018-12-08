توريرا يقتل هيديرسفيلد وينتزع لأرسنال ثلاث نقاط ثمينة (فيديو)

نجح أرسنال في مواصلة سلسلة اللاهزيمة له بجميع البطولات، بعد الفوز على ضيفه هيديرسفيلد بهدف نظيف، بالجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

أرسنال خاض اللقاء بعد انتصار على توتنهام في الديربي 4/2، وتعادل إيجابي 2/2 مع مانشستر يونايتد، لتبدو الأمور في صالحه.

المدرب أوناي إيمري واصل اللعب بـ3 مدافعين، بالإضافة لـ3 محاور هم جرانيت تشاكا وماتيو جيندوزي ولوكاس توريرا، بوجود محمد النني على دكة البدلاء.

إيمري قام بإجراء تغييرين في الشوط الثاني، بنزول أليكس أيوبي وهينريك مختاريان، على حساب لاكازيت وستيفان ليشتاينر.

السيطرة استمرت للمدفعجية في الشوط الثاني، حيث كان أكثر خطورة وهدد مرمى الضيوف، الذين اكتفوا بالاعتماد على الهجمات المرتدة.

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وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو التعادل السلبي، اقتنص الأوروجوياني أليكس توريرا هدف الفوز للمدفعجية، من ركلة مزدوجة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

الفوز يرفع رصيد أرسنال إلى 34 نقطة في المركز الثالث بجدول البريميرليج، مقابل 42 لليفربول المتصدر، بينما يأتي هيديرسفيلد بالمركز الثامن عشر بـ10 نقاط.

وعلى الناحية الأخرى لعب الضيوف طامحين لتجنب هزيمة أخرى، بتواجد المصري رمضان صبحي كبديل غير مستخدم.

البداية جاءت على عكس المتوقع حيث لم يشكل أرسنال خطورة كبيرة على مرمى هيديرسفيلد،باستثناء تسديدة لبيير أيمريك أوباميانج، وهدف ملغي لأليكساندر لاكازيت.