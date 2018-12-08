الأهلي يخفق في تجاوز الرائد والفتح يغتال الحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فشل الأهلي في استثمار تعادل الهلال وضيفه النصر، ليقع هو الآخر في فخ التعادل مع مضيفه الرائد 0-0 في المواجهة التي جرت اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في إطار الأسبوع الـ12 لدوري المحترفين السعودي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة وبقي في المركز الثالث، بينما رفع الرائد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ12.

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه باولو دياز في الدقيقة 61 من عمر المباراة، فيما بدا واضحا على الفريق التباعد في خطوطه والبطء في نقل الكرة، عكس الرائد الذي بدا في حال أفضل سعيا نحو تحقيق نتيجة إيجابية.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، حقق الفتح فوزا ثمينا على نظيره الحزم 3-2.

تقدم الفتح أولا عن طريق علي لاجامي (8)، ثم عادل الحزم عبر هدافه محمد الصيعري (40)، وعاد الفتح للتقدم مجددا عن طريق سيف بن حسين (55)، إلا أن مسعود بخيت عادل للحزم في الدقيقة الأخيرة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل حمد الجهيم هدفا غاليا (90+3) كفل للفتح الخروج بكامل نقاط المباراة ووصول رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز الـ13.