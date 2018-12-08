شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تطبيق إقتراح معاملة لاعبى دول شمال أفريقيا كمحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تطبيق إقتراح معاملة لاعبى دول شمال أفريقيا كمحليين ومنح الفرصة لأندية الدورى الممتاز لضمهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بناء على توصية من مدربى المنتخبات الوطنية.

كان هناك إقتراح من اتحاد شمال أفريقيا بمعاملة لاعبى دول شمال أفريقيا كمحليين فى جميع دول الاتحاد و هم مصر و المغرب و تونس و الجزائر و ليبيا و موريتانيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وهو ما رأه مسئولو الجبلاية أمر صعب تطبيقه فى مصر خلال الفترة الحالية خاصة أن هذا الأمر يؤثر على المنتخبات الوطنية ، فى ظل استعانة الأندية وقتها بأكثر من لاعب من شمال أفريقيا فى حالة تطبيق هذا القرار خاصة أن المنتخب الأول يعانى منذ فترة طويلة من عدم وجود مهاجمين مميزين فى ظل استعانة الأندية القوية فى الدورى المصرى بلاعبين أجانب مثل الأهلى الذى يعتمد على المغربى و ليد أزارو ، و الزمالك الذى يعتمد على كاسونجو لاعب الكونغو ، ونفس الأمر لأندية الإسماعيلى و بيراميدز و المصرى و سموحة ، وأتفق مسئولو الجبلاية على تأجيل حسم تطبيق اقتراح معاملة لاعبى شمال أفريقيا كمحليين للموسم المقبل ودراسة جدواه وهل سيفيد الكرة المصرية و المنتخبات أم لا.