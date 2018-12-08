شكرا لقرائتكم جروس يتحدث عن مكاسب الفوز على المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على المصري بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى كان مؤجلا من الأسبوع الحادى عشر بالدورى.

وتابع جروس فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى، إنه كان من المهم معنوياً تخطي عقبة المصري بعد الخروج من البطولة العربية بجانب مواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على صدارة الدوري العام، قائلا:"الفريق قدم أداء طيب خلال اللقاء وتحديدا في الشوط الأول وكان هناك بعض الأخطاء في الشوط الثاني سنعالجها في الفترة المقبلة".

اختتم جروس تصريحاته قائلا:"دور الجهاز الفني هو تهيئة اللاعبين نفسيا بعد الخروج من البطولة العربية وقمنا بتجهيزهم بشكل مناسب والتأكيد على ضرورة التركيز في الدوري والبطولة الإفريقية وكأس مصر".