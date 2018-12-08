شكرا لقرائتكم كانتى يهدى تشيلسى التقدم على مانشستر سيتى فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من المواجهة التى تجمع تشيلسى وضيفه مانشستر سيتى بتقدم البلوز بهدف دون رد، فى المباراة المقامة على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى قمة مباريات الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى.

وعلى الرغم من ندرة الفرص على المرميين فى الشوط الأول، إلا أن السيتى كانت له الأفضلية والسيطرة على وسط الملعب، وشكل لاعبوه خطورة على مرمى الإسبانى كيبا، عن طريق الجناحين ليروى سانى ورحيم ستيرلينج، إلا أن الفريق افتقد للمسة الأخيرة، فى غياب سيرجيو أجويرو المصاب.

وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط ينجح الفرنسى نجولو كانتى من تسجيل هدف تشيلسى بتسدسدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من البلجيكى ايدين هازارد.

ويحتل البلوز المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما يأتى السيتى فى المركز الثانى برصيد 41 نقطة، عقب فوز ليفربول على بورنموث برباعية.



بيدرو وسيلفا

سانى وازبيلكويتا

سانى يمر من روديجر

كانتى وديلف