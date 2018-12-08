شكرا لقرائتكم استمرار غياب مارسيلو وكاسيميرو فى مواجهة ريال مدريد أمام هويسكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولارى، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه المستدعاه للقاء مضيفه هويسكا، التى تقام فى الخامسة والربع من مساء غدا الأحد، فى الجولة الـ15 من الدورى الإسبانى "الليجا".

وضمت القائمة المكونة 19 لاعبا، ويغيب عن المباراة للإصابة كل من، ماريانو دياز، مارسيلو، كاسيمرو، والألمانى تونى كروس.

ويحتل الريال المركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما هويسكا فى المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

وجاءت القائمة كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا - نافاس - كاسيا

خط الدفاع: باييخو - راموس - أودريزولا - فاران - كارباخال - خافى ساشيز

خط الوسط: مودريتش - فالفيردى - أسينسيو - سيبايوس - إيسكو - يورينتى

خط الهجوم: فاسكيز - بيل - بنزيما - فينيسيوس جونيور