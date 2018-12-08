شكرا لقرائتكم محكمة التحكيم الرياضية ترفض طلب بوكا جونيورز بالحصول على لقب ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اليوم، رفضها لطلب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني باعتباره فائزا بلقب كوبا ليبرتادوريس على حساب ريفر بلايت بعد أحداث الشغب التي قامت بها جماهير الأخير وأدت إلى إصابة بعض لاعبيه.
وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن الكاس رفضت طلب بوكا جونيورز وأكدت إقامة المباراة فى الموعد المحدد غدا على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد نقلها من الأرجنتين.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 2/2 على ملعب بوكا جونيورز.
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