شكرا لقرائتكم إشبيليه يفقد فرصة تصدر الليجا بتعادل قاتل مع فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فقد إشبيليه فرصة تصدر جدول ترتيب الدورى الإسبانى "الليجا" مؤقتا، بعد أن فرض عليه فالنسيا التعادل الإيجابى باللحظات الأخيرة، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "مستايا" فى الجولة الـ15 من المسابقة.

سجل هدف إشبيليه بابلو سارابيا فى الدقيقة 55، وتعادل مختار دياكابى للخفافيش فى الوقت بدل الضائع من اللقاء.

الفريق الأندلسى رفع رصيده إلى 28 نقطة فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر ، والذى سيواجه إسبانيول فى العاشرة إلا الربع مساء بديربى كتالونيا، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 18 نقطة فى المركز الـ12.



اشبيليه يتعادل مع فالنسيا

لقطة من اللقاء

ماتشين مدرب اشبيليه

وسام بن يدر