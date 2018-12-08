شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى مصرى فى بلاك بول.. على فرج يتأهل ويترقب الفائز من كريم عبد الجواد وطارق مؤمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل على فرج، لاعب وادى دجلة المصنف الثانى عالميا، إلى الدور النهائى لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش بعد تغلبه على منافسه النيوزيلاندى بول كول بثلاثة أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت دقيقة 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4، 11-4، 13-11 .

وينتظر على فرج الفائز من مباراة كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى المصنف التاسع، وطارق مؤمن لاعب نادى الجزيرة المصنف الرابع، والتى تجمع الثنائى المصرى فى نصف نهائى بلاك بول.

وتعد البطولة، التى يستضيفها نادى بلاك بول بالتجمع الخامس، واحدة من أكبر 7 بطولات فى العالم ويتم تصنيفها ضمن فئة البطولات البلاتينيوم، حيث تقدر قيمة جوائزها المالية 180 ألف دولار.