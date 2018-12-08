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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى الترسانة على ملاعبه بطولة طلبة مجلس التعاون الخليجى الدارسين فى الجامعات المصرية، والتى تقام بمشاركة السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان.



الترسانة تستضيف دورة طلبة مجلس التعاون الخليجى

وأكد أحمد الوليد، عضو مجلس إدارة الترسانة، أن الدورة أقيمت اليوم السبت، فى إطار التواصل الخليجي والمحبة بين أبناء الخليج، وتأتى إقامة هذه البطولة ضمن توجيهات الملاحق والمستشارين الثقافيين الخليجيين وهم الدكتور خالد النامى الملحق الثقافي السعودي، والدكتور أحمد المطيري رئيس المكتب الثقافي الكويتي، والدكتورة منى الزدجالية الملحق الثقافي العُماني، وخلود مطر المستشارة الثقافية البحرينية، وعلي الشحي الملحق الثقافي الإماراتي.



الترسانة تستضيف دورة طلبة مجلس التعاون الخليجى

ومن المقرر أن تقام أيضاً مسابقات رياضية وثقافية بين طلبة الخليج الدارسين فى مصر.