شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يُفاضل بين إنبى والاتحاد للرحيل عن الأهلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفاضل باسم على ظهير أيمن الأهلى بين عرضين من أندية إنبى والاتحاد السكندرى، تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى المقبل، ويرغب باسم على فى الرحيل عن الأهلى بعد تجميده على دكة البدلاء طوال الفترة الماضية رغم تعافيه من الإصابة منذ فترة طويلة.

ويملك الأهلى فى قائمته الثنائى أحمد فتحى ومحمد هانى الذين يجيدا اللعب فى الجبهة اليمنى، فى الوقت الذى قام الجهاز الفني الحالى بقيادة محمد يوسف بتوظيف كريم نيدفيد فى ذلك المركز رغم كونه ليس مركزه الأصلى.