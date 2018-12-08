شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الدولية للجمباز الإيقاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، فعاليات البطولة الدولية للجمباز الإيقاعى التى يستضيفها نادى هليوبوليس الرياضى خلال الفترة 8-10 ديسمبر الحالى على ملعب الصالة المغطاة بفرع النادى بمدينة الشروق.

حضر الافتتاح مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة إيهاب أمين، وعمرو السنباطى رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس وسط حضور مكثف من أعضاء النادى، والوفود الأجنبية واللاعبات المشاركات بالبطولة.

ويشارك فى البطولة 10 دول أجنبية يمثلها 80 فردا ما بين مدربين وإداريين ولاعبات، منهم 60 لاعبة مصنفة دوليا، بالإضافة إلى الأندية المصرية التى تشارك بنحو 240 لاعبة منها أندية "الجزيرة، الصيد، وادى دجلة".

وأكد وزير الشباب والرياضة الحرص على استضافة مصر للبطولات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب، والخروج بها فى أفضل صورة على صعيد النواحى التنظيمية والإدارية، فضلاً عن مشاركة اللاعبين المصريين بها وتحقيق أفضل النتائج بالشكل الذى يعكس مدى تطور وتقدم الرياضية المصرية.

كما أعرب الدكتور أشرف صبحى عن ثقته فى نجاح فعاليات البطولة الدولية للجمباز الإيقاعى بفضل جهود الاتحاد المصرى للجمباز واللجان التنظيمية للبطولة بالتنسيق والتعاون التام مع مسئولى نادى هليوبوليس الرياضى.

وأشار الوزير إلى دعم وزارة الشباب والرياضة لكل الاتحادات الرياضية من أجل تنفيذ خططها المتعلقة بإعداد اللاعبين وتدريبيهم وتأهيلهم لمختلف البطولات التى يشاركون بها، وتحقيق التمثيل المشرف بها ورفع علم مصر فى مختلف المحافل الدولية.