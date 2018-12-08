بطلة الجمهورية للرماية تحقق رقما مصريا جديدا ببطولة "الاسكيت" فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أميرة أبوشقة، بطلة الجمهورية للرماية لعام 2017-2018، فى تحقيق رقم مصرى جديد ببطولة "الاسكيت" ببطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان لرماية "الاسكيت" للسيدات، والتى تقام فى دبى بمشاركة 21 دولة تتنافس فى رماية الأطباق والبندقية والمسدس.

وأكد مجدى لطفى، رئيس اللجنة الفنية للأسلحة الخرطوش للاتحاد المصرى للرماية، المدير الفنى للفريق القومى المصري، أن بطلة الجمهورية الرامية أميرة أبوشقة حققت رقما مصريا جديد لها ببطولة الشيخة فاطمة لرماية" الاسكيت"، حيث حصدت المركز السابع بـ111 على 125، وبهذا الرقم تكون تقدمت "أبوشقة" بشكل قوى وجيد حيث كان أخر رقم لها 107.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للأسلحة الخرطوش للاتحاد المصرى للرماية أن البطولة شهدت منافسة من 8 دول بمشاركة 17 رامية؛ لذلك كانت المنافسة قوية وهذا أمر إيجابى، حيث يعد تدريبا وتجهيزا للرامية أميرة أبوشقة التى ستمثل مصر هى وزملاؤها فى كأس العالم 2020 بالعين فى دولة الإمارات.

ومن جانبها قالت أميرة أبوشقة، بطلة الجمهورية للرماية لعام 2017-2018، إنها سوف تكثف من التدريب من خلال معسكر للتجهيز إلى البطولات العالمية والتى سوف تقام فى الكويت وقبرص، تمهيدا للمشاركة فى كأس العالم 2020.

وأضافت أميرة أنها حرصت على القيام بمجهود كبير فى بطولة الشيخة فاطمة لرماية "الاسكيت"، والتى أقيمت فى دولة الإمارات الشقيقة، قائلة: "نحجت فى تحقيق رقم عالمى جديد من أجل رفع اسم مصر فى المحافل الدولة، خاصة فى كأس العالم القادمة 2020 والذى يُعد الهدف الرئيسى لمسيراتى الرياضية.

وتأتى بطولة الشيخة فاطمة فى إطار التعاون المشترك بين اتحاد الرماية المصرى مع الإمارات للعام الثانى على التوالى، حيث استضافت مصر البطولة فى نسختها الأولى خلال العام الماضى، وحققت نجاحا كبيرا من حيث المنافسة والمشاركة القوية من جميع اللاعبات المشاركات.