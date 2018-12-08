تعرف على تعليق محمد صلاح عقب الـ هاتريك أمام بورنموث

كتبت: شرين طه
قال النجم محمد صلاح بعد الـ هاتريك الذي حققه مع فريقه ليفربول أمام بورنموث؛ توقعاته عالية أمام المرمى ويتمنى تحقيق الكثير والأهم الفوز في كل مباراة والحصول على الألقاب في الدوري الإنجليزي فى إطار مباريات الجولة الـ16 من المسابقة.
وإضاف في تصريحات بإحد القنوات التليفزيونية إن:" الهدف الثالث لي في بورنموث كان الأفضل وسجلت بهدوء".
وبذلك يرفع ليفربول رصيده من النقاط عقب الفوز إلى النقطة 42 نقطة فى صدارة جدول ترتيب البريمير ليج.
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