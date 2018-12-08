مباشر- ليفربول يترقب.. تشيلسي 1 - 0 مانشستر سيتي.. كانتي يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والتي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويترقب ليفربول قمة تشيلسي ومانشستر سيتي حيث ينتظر الريدز لتعثر السيتيزنز من أجل الحصول على الصدارة رسميًا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، في المقابل يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

ويبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من: كيبا - أزبيليكويتا - روديجر - دافيد لويز - ألونسو - جورجينيو - كانتي - كوفاسيتش - ويليان - هازارد - بيدرو.

بينما يبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من: إيدرسون - والكر - ستونز - لابورتي - ديلف - فيرناندينو - دافيد سيلفا - رياض محرز - ليروي ساني - برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج.

تفاصيل المباراة

بدأ مانشستر سيتي أولى تهديداته بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة حيث كاد ساني يسجل هدف السيتي الأول بعدما تسلم كرة من داخل منطقة جزاء تشيلسي لكن الفرصة لم تكتمل الفرصة بعدما ارتكب مخالفة ضد دافيد لويز.

وعاد ساني للظهور في الدقيقة 31 بعدما مرر كرة للبرتغالي برناردو سيلفا لكن روديرجر مدافع تشيلسي يتدخل ويبعد الكرة من منطقة جزاء فريقه.

شهدت الدقيقة 45 تسجيل كانتي هدف تشيلسي الأول بعد تمريرة رائعة من نجم البلوز هازارد الذي تواجد في منطقة الجزاء ليمرر الكرة لكانتي الذي يسدد كرة قوية محرزًا هدف تشيلسي الأول.