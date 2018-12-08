فالنسيا يخطف تعادلًا في الثانية الأخيرة من إشبيلية بـ"الليجا"

خطف فريق فالنسيا، اليوم السبت، تعادلًا قاتلًا من ضيفه إشبيلية ليتعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



بهذا التعادل، ارتفع رصيد فالنسيا إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 28 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر.



فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 55 لتشهد معها هدف التقدم لإشبيلية عبر بابلو سارابيا.



وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز إشبيلية بالثلاث نقاط، جاء هدف التعادل القاتل لفالنسيا في الدقيقة 92 عبر الفرنسي مختار دياخابي.

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