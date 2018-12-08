بعد غياب 5 جولات.. مانشستر يونايتد يستعيد الانتصارات في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ذاكرة الانتصارات في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) بعد غياب 5 جولات.



وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه فولهام بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة عشر للمسابقة المحلية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 26 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فولهام عند 9 نقاط في المركز العشرين والأخير، ويتصدر ليفربول قمة الترتيب برصيد 42نقطة.



أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة سجلها أشلي يونج والإسباني خوان ماتا والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقائق 13 و28 و42.



ومع حلول الدقيقة 67 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لفولهام نفذها الفرنسي أبوباكار كامارا لتزداد الإثارة في أجواء اللقاء.



وجاءت الدقيقة 82 لتشهد معها الهدف الرابع لمانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد ليخرج أصحاب الديار فائزين بالثلاث نقاط.



وكان آخر انتصار حققه مانشستر يونايتد في الجولة الحادية عشر على حساب بورنموث بهدفين مقابل هدف.

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