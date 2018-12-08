رياضة | سولاري يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة هويسكا غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة هويسكا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأرجنتيني سانتايجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، عن قائمة الميرنجي لمواجهة هويسكا، غدًا الأحد، في الساعة 5.15، ضمن منافسات بطولة الليجا الاسبانية.

وجاءت قائمة النادي الملكي في مواجهة هويسكا، على النحو التالي :

حراسة المرمى: نافاس - كاسيا - كورتوا.

الدفاع: كارفخال - فاييخو - راموس - فاران - أودريوزولا - خافي سانشيز.

الوسط: مودريتش - فالفيردي - لورينتي - أسينسيو - إيسكو - سيايوس.

الهجوم: بيل - بنزيما - فاسكيز - فينيسيوس.

بينما تم استبعاد كلاً من :

لوكا زيدان - ناتشو - ريجيلون - مارسيلو - كروس - كاسيميرو - ماريانو.