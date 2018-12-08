رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

يلتقي فريقي توتنهام وليستر سيتي ضمن بطولة الدوري الانجليزي 2019، في الأسبوع السادس عشر ، يحل فريق توتنهام هوتسبر ضيفًا على نظيره ليستر سيتي في ملعب كينج باور ستاديوم يوم السبت في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من البريميرليج.

تنطلق المواجهة بين فريقي توتنهام وليستر سيتي في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365 الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي مباشر في لقاء اليوم السبت 8 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي مباشر

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA