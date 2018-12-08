رياضة | بنزيما .. هداف بارع خارج الديار

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أكد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هداف بارع خارج الديار (ملعب سانتياجو بيرنابيو)، حيث سجل الفرنسي ثمانية أهداف بعيداً عن القلعة المدريديستا.

ويُظهر كريم بنزيما نجاحًا كبيرًا بعيدًا عن قواعد البيرنابيو في الأشهر الأولى من الموسم، حيث سجل الفرنسي، وهو أفضل هدافي الفريق، ستة من عشرة أهداف أحرزها هذا الموسم خارج الديار، وهو رقم يتطلع إلى تعزيزه في المباراة ضد ويسكا على أرضية "إل ألكوراز".

وساهمت أهدافه خارج البرنابيو في تحقيق الفوز دائماً. في بالايدوس، ضد سيلتا، كان أفضل لاعب في المباراة وسجل ببراعة الهدف الأول للمدريديستا. قبل ذلك، سافر البلانكوس إلى التشيك، حيث سجل بنزيما ثنائية ضد فيكتوريا بلزن.

وافتتح خارج الديار في المباراة ضد مليلية ببطولة كأس الملك، مهرجان الأهداف في الفوز الساحق بنتيجة 0-4، كذلك سجل هدفين في الفوز ضد جيرونا (1-4) محققاً أول ثنائية له في الموسم.

حتى الآن هذا الموسم، سجل بنزيما 10 أهداف ويتصدر قائمة هدافي ريال مدريد، إلى جانب أهدافه المذكورة أعلاه، سجل ثلاثة أهداف أخرى في البرنابيو وهدفاً آخر في كأس السوبر الأوروبي.