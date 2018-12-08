رياضة | عاجل.. صخرة الأهلي يرفض العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صخرة الأهلي يرفض العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض اللاعب الدولي أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش الإنجليزي العودة للنادي الأهلي مرة أخرى في الميركاتو الشتوي المقبل.

ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات جادية مع إدارة نادي ويست بروميتش، من أجل التعاقد مع حجازي لتدعيم صفوف الفريق في خط الدفاع.

ويعاني الفريق الأحمر في الخط الدفاعي خلال المباريات الأخيرة، خاصة بعد خسارة اللقب الأفريقي امام الترجي التونسي، والخروج أمام نادي الوصل الإماراتي بكأس زايد للأندية الأبطال.