رياضة | عاجل.. تغييران في تشكيلة الأهلي أمام طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تغييران في تشكيلة الأهلي أمام طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره طلائع الجيش غدا الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يٌجري يوسف تغييرا وحيدا في صفوف الفريق الأحمر، بعد إصابة وليد أزارو بإجهاد في العضلة الخلفية واستبعاده من قائمة المباراة.

وسيدفع محمد يوسف بمروان محسن في خط هجوم الفريق الأحمر، بالإضافة إلى وليد سليمان، مع الاحتفاظ بنفس العناصر التي شاركت في المباراة السابقة أمام الجونة منذ البداية.