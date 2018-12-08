رياضة | مدرب شباب السنبلاوين: التعادل مع العمال جيد والفريق يتقدم في الترتيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب شباب السنبلاوين: التعادل مع العمال جيد والفريق يتقدم في الترتيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعرب محمد رضا المدير الفني لفريق مركز شباب السنبلاوي عن رضاة لتعادل فريقة اليوم أمام فريق عمال المنصورة في المباراه التي جمعت بينهما علي ملعب عمال المنصورة ضمن مواجهات الجوله السادسه عشر لدوري القسم الثالث.
وقال "رياض" لـ "الخليج 365 الرياضي" أن المباراه كانت قويه والفريقان ثدما كرة ممتعة، وان التعادل مرضي للفريقان اللذان يحاولا الخروج من المأزق بجدول الترتيب.
وإختم تصريحاتة بأنة تولى تدريب شباب السنبلاوين وكان يملك في رصيدة نقطة وحيدة، والآن أصبح يتواجد في المركز السادس برصيد 15 نقطة.
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